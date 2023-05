A Trapani fiducia a Tranchida: “Siamo pronti per gestire le risorse finanziarie”

Giacomo Tranchida è stato riconfermato sindaco di Trapani. È un risultato significativo che dimostra inevitabilmente il supporto e la fiducia della comunità trapanese.

Come sindaco rieletto, avrà l’opportunità di continuare a guidare la città e implementare le politiche e i progetti che ha proposto durante la sua campagna elettorale.

Ecco le sue prime dichiarazioni: “Il 30 giugno abbiamo la scadenza del Pnrr. Siamo pronti per gestire le risorse finanziarie. Adesso dobbiamo concretizzare il lavoro fatto in questi anni. Penso che il risultato sia ascrivibile a tutti gli uomini e tutte le donne che hanno condiviso questo cammino insieme a me. Ma dobbiamo questo soprattutto a questa città e al comprensorio. Un vero capoluogo deve riuscire a fare sistema anche con gli altri comuni. Il futuro è questo. Dobbiamo accelerare sul porto, faremo un ragionamento con il governo regionale per creare un hub aeroportuale Palermo-Trapani. Trapani deve rimettersi in cammino. Fatemi condividere un abbraccio corale. La nostra è stata una battaglia, un impegno per la città di Trapani. Il sindaco di una città dev’essere il sindaco di tutti”.