Tassa di soggiorno, niente aumento. Il consiglio di Marsala boccia la delibera della giunta

Nella seduta di prosecuzione del consiglio comunale di Marsala dove era previsto il voto sulla delibera di giunta relativa alla modifica delle tariffe di soggiorno, si è verificato un altro colpo di scena dopo il venire meno del numero legale nella seduta precedente. Il Consiglio comunale che già nelle sedute precedenti si era lamentato delle modalità su come si sarebbero spese le somme da lì provenienti, proprio quando sembrava che si fosse raggiunto un accordo tra le diverse componenti, ha bocciato la delibera di giunta.

Hanno votato contro in dieci, altri dieci in modo favorevole, mentre in due si sono astenuti. L’astensione come da regolamento vale come voto contrario. Rimangono intatte quindi le tariffe di soggiorno.