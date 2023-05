Piove dentro gli scuolabus del Comune di Marsala, 5 andranno in revisione

“L’acqua piovana entra all’interno degli scuolabus in servizio a Marsala ad ogni acquazzone. Alle incertezze di ieri sul futuro del servizio mensa si aggiungono quelle di oggi circa la sicurezza dei mezzi di trasporto sui quali viaggiano gli studenti”. Così giorni si era pronunciata la Uil di Marsala raccogliendo la preoccupazione di famiglie e studenti. Ora è arrivata la risposta dal Comune di Marsala: gli scuolabus saranno garantiti a Marsala anche in queste ultime tre giornate di servizio, ma in gran parte verranno sottoposti a revisione.

Come comunicato all’Amministrazione comunale dal Presidente dell’Istituzione Sergio Bellafiore, cinque bus sono stati richiamati dalla Mortorizzazione Civile di Trapani per essere revisionati.

“La ditta che gestisce il servizo aveva richiesto da tempo la revisione – afferma Bellafiore – ma la Motorizzazione per propri motivi organizzativi aveva fissato la prima data utile lo scorso 26 maggio, poi posticipata a ieri. Nel frattempo era stata comunque consentita la continuazione del servizio di trasporto; ma la fissazione della data di revisione comporta ora il momentaneo stop per quei mezzi”.

A tre giorni dalla scadenza del servizio Scuolabus, il trasporto sarà comunque assicurato con accorpamento di alcune linee, limitando quanto più possibile i disagi. I soli alunni, in totale sei, che non potranno fruire del servizio sono quelli del plesso Mozia, per i quali – in questi ultimi tre giorni – si dovranno fare carico i genitori.