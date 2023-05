Inaugurata alla scuola “De Vita” di Petrosino l’Aula polifunzionale… comoda

E’ stata inaugurata la nuova Aula morbida polifunzionale dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino, presso il plesso di scuola primaria “Francesco De Vita”.

Si tratta di un progetto curriculare che stravolge totalmente il vecchio concetto di aula che, tra colori, tappeti morbidi, divanetti, simpatici cuscini e un mondo di fantasia, si trasforma in un ambiente innovativo e più stimolante.

L’aula, attrezzata con risorse tecnologiche ed angoli diversi (l’angolo morbido, l’angolo della drammatizzazione, l’angolo pittura, l’angolo della lettura) offre l’opportunità di attuare laboratori creativi e maggiormente inclusivi per tutti gli alunni e in particolar modo per gli alunni speciali del nostro plesso. All’inaugurazione hanno preso parte, oltre al dirigente scolastico Domenico Pocorobba, anche la referente del progetto Caterina Centonze e la responsabile Giovanna Bonafede, il corpo docente e gli alunni.

Frutto della cooperazione di tutto il team sostegno, un ringraziamento particolare va alla laureanda Gloria Pia Salvato che ha prestato a titolo gratuito le proprie competenze artistiche per la realizzazione degli affreschi, alle docenti Donatella Marino, Daniela Piazza, Lina Morsello, alle assistenti all’autonomia e alla Comunicazione Rossella Angileri, Ketty Marchica e alla collaboratrice scolastica Giuseppina Pipitone per aver permesso di ultimare il lavoro prima della chiusura delle attività didattiche. Nella società odierna, la sfida della scuola è quella di formare alunni creativi che abbiano idee originali per affrontare il futuro e l’aula morbida polifunzionale non può che essere il luogo più adatto per piantare semi di innovazione, amore e conoscenza.