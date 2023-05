A Petrosino 100 giovani atleti per il volley, è festa dello sport

Una grande festa dello sport domenica al Parco della Pace di Petrosino. Più di 100 ragazze e ragazzi dagli 8 ai 12 anni si sono sfidati, in un torneo provinciale S3, sui sei campi allestiti nell’area verde antistante la sede del Municipio, dalla Polisportiva Arcobaleno e dal Progetto Volley, in collaborazione con la Fly Volley Marsala e con il patrocinio del Comune.

Una manifestazione che ha coinvolto non solo i piccoli atleti ma anche le loro famiglie. Grande soddisfazione per la riuscita della giornata – alla quale hanno preso parte anche il sindaco Giacomo Abastasi, la sua vice Concetta Vallone e l’assessora Antonella Pipitone – è stata espressa dal direttore tecnico della Polisportiva Arcobaleno Giuseppe Viselli: “Una grande emozione. Abbiamo finalmente riportato la pallavolo a Petrosino grazie ad una manifestazione che ritorna dopo otto anni di assenza. Ringraziamo vivamente l’Amministrazione comunale per l’accoglienza che ci ha riservato”.