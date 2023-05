Marsala, cambia volto anche via Verdi. Ok al progetto esecutivo

La riqualificazione di alcune aree del centro di Marsala sta creando un certo dibattito in città. Oltre al prossimo restyling di piazza Mameli (che si aggiunge all’intervento già avviato per la realizzazione della pista ciclabile sul lungomare) è in fase avanzato anche l’iter che dovrebbe cambiare volto a un’altra zona della città: quella compresa tra via Giuseppe Verdi e il lungomare Colonnello Maltese.

Nei giorni scorsi la Giunta Grillo ha approvato il progetto esecutivo per la rigenerazione urbana dell’area, che, circa un anno fa, aveva ricevuto un finanziamento di 2 milioni di euro da parte del Ministero dell’Interno. In questi mesi, il percorso intrapreso è andato avanti, con l’assegnazione dell’incarico di progettazione esecutiva allo studio Itinera Lab dell’architetto Giovanni Nuzzo e l’acquisizione dei pareri favorevoli necessari per la realizzazione dell’intervento da parte della Soprintendenza, dell’Asp e degli uffici municipali.

Il progetto prevede l’allargamento del marciapiede della via Verdi (lato scuola) di circa 50 centimetri, lo spostamento e l’allargamento dello spartitraffico con la piantumazione di alberi ad alto fusto (lecci), e la realizzazione di una piazza in corrispondenza dell’incrocio con la via Caimi, dotata di un punto di bike sharing e di uno spazio per la sosta dei ciclisti. Per quanto riguarda l’area del lungomare colonnello Maltese verranno demoliti fabbricati e la recinzione in muratura posti sul lato destro (lato zona portuale), lo spostamento della cabina Enel, l’allargamento del marciapiede (lato sinistro) di circa 50 cm. Il progetto prevede, inoltre, la realizzazione di un’area verde attrezzata con la creazione di dune in modo da creare un ambiente naturale e suggestivo con la piantumazione di vegetazione mediterranea e graminacee. Sia nella zona di via Verdi che verso il lungomare si installeranno nuovi impianti di illuminazione, una nuova pavimentazione di tutti i marciapiedi con mattoni autobloccanti in calcestruzzo. Si prevedono, inoltre, percorsi tattili per ipovedenti, una nuova segnaletica stradale, nuove caditoie per lo smaltimento dell’acqua piovana e interventi di adeguamento della rete fognaria.

Secondo il cronoprogramma presentato, i lavori dovrebbero durare circa un anno. La progettualità che interessa quest’area del centro di Marsala, che in alcune ore della giornata fa i conti che le difficoltà di circolazione veicolare dovute alla presenza di alcuni plessi scolastici, mira a migliorare il decoro urbano della zona, renderla più sicura e vivibile e favorire la connessione tra il waterfront e la parte più interna della città.