Lontano, lontano

Quando le schede sono in fase di scrutinio e voi certamente quando leggerete queste note saprete già i risultati, vorremmo azzardare un qualche commento.

E’ andata a votare poco più della metà degli aventi diritto. E noi già vorremmo commentare la prima frase attribuita ad un politico siciliano che recita così: “Ciò dimostra ancora di più la distanza fra la politica e i cittadini e questo impone una profonda riflessione”. A dire questo è il segretario regionale del Pd siciliano. Siamo convinti che a chiunque fosse stata rivolta questa domanda, a caldo naturalmente, non so se ci capite, avrebbe risposto allo stesso modo. Da destra come da sinistra, passando per il centro.

Ci dispiace per lui che debba inaugurare questa nostra chiamiamola così, ricerca: Anthony Barbagallo (ma perché questa i lunga?) nel 2005 viene eletto sindaco di Pedara, vicino Catania, e successivamente nel 2010 con un secondo mandato fino al 2015. Nel 2012 si candida con il Partito Democratico alle elezioni regionali, venendo eletto all’Assemblea regionale siciliana. Ricopre per più di due anni il ruolo di assessore regionale al turismo, sport e spettacolo. Nel 2017 si ricandida alle elezioni regionali a sostegno del candidato presidente Fabrizio Micari, risultando rieletto. Nel 2020 viene eletto segretario regionale del PD in Sicilia. Nel 2022 si candida alle elezioni politiche come capolista del PD alla Camera dei deputati, e contestualmente si ricandida alle elezioni regionali venendo eletto in entrambe le elezioni. Quindi da oltre 18 anni svolge attività politica.

Chi gli ha impedito di dialogare con la gente? E la riflessione caro onorevole l’ha fatta? Oppure forse non era tanto profonda?. Ripetiamo, a votare vanno in pochi o perché non credono più nella politica, o perché non si fidano di questi politici, o perché non hanno avuto risposte serie, o perché , perché, perché… Barbagallo non c’entra nulla, sono tutti uguali nella loro diversità.

P.S. Un serio in bocca al lupo ai candidati che da oggi sono diventati sindaci e lo stesso in bocca al lupo ai loro concittadini, che ne hanno davvero bisogno, e naturalmente viva il lupo.