Inaugurata l’Unità di Emodinamica all’ospedale di Castelvetrano

CASTELVETRANO (TRAPANI) (ITALPRESS) – Inaugurata l’Unità di Emodinamica all’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano, in provincia di Trapani. L’inaugurazione è avvenuta alla presenza, tra gli altri, del commissario dell’Asp di Trapani, Vincenzo Spera, che ha dichiarato all’Italpress: “Diversi erano gli ostacoli che ho incontrato per poterla aprire ma finalmente, con grande dedizione da parte di tutti e con un grande lavoro di squadra, siamo arrivati all’apertura dell’emodinamica. Questo dà la possibilità alla parte Sud della provincia di Trapani di avere una giusta risposta a tanti bisogni, soprattutto ad abbattere le liste d’attesa che è l’elemento fondamentale per il quale è stata realizzata questa sala. Dare la giusta risposta significa evitare che vadano in altre province con tempi d’attesa che erano lunghissimi”.

“Gli obiettivi che noi ci siamo posti sono: ridurre la mortalità a 30 giorni per l’infarto acuto del miocardio, ridurre i tempi di attesa nelle procedure interventistiche elettive, l’abbattimento totale delle liste d’attesa e ridurre i flussi economici in uscita presso altre regioni, oltre che province”, ha sottolineato all’Italpress, Salvatore Martino, primario di Cardiologia. Presente, alla cerimonia, Giovanna Volo, assessore alla Salute della Regione Siciliana, che in merito all’Unità di Emodinamica ha dichiarato che “consentirà sicuramente di avere una prevenzione su quelli che sono poi gli eventi acuti e soprattutto riuscirà a dare un ampio respiro a quelle che sono le attese, in questo momento lunghissime, dovute agli interventi elettivi, quindi liste d’attesa che diminuiranno e capacità di incidere sulla prevenzione”.

