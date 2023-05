I Trikke e Due Cabaret da Marsala approdano su “E Viva il VideoBox” Rai 2

Nel corso del programma “E Viva il VideoBox” di Rai 2, che va in onda tutte le mattine alle ore 8, dopo “Viva Rai 2” di Fiorello, una gradita presenza per la Città di Marsala.

Il duo comico Trikke e Due Cabaret, formato da Enzo Amato e Nicola Anastasi, si sono cimentati in un divertente sketch.

Così ci raccontano la loro “avventura” televisiva: “Bisognava preparare un pezzo da 1.30. In 90 secondi, in pratica, dovevamo dire tutto – ci dicono Enzo e Nicola -. Ed invece arrivando in redazione, non solo ci hanno riconosciuto tutti , ma abbiamo fatto selfie con tutto lo staff e gli autori del programma mattutino ‘E Viva il VideoBox’ di Rai 2 e ci hanno fatto registrare almeno 10 minuti di sketch. Ci hanno promesso che saranno spalmati in più puntate. Il primo è andato già in onda. Poi abbiamo registrato anche fuori, per le strade di Roma, sempre con loro. Siamo felici. Questo è un programma voluto da Fiorello. Rosario lo guarda sempre tutto e poi pesca i vari personaggi per “Viva Rai 2”. La nostra prima esperienza sulla Rai. Cercateci e guardateci”.