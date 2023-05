I 12 comuni trapanesi non eleggono donne candidate a sindaco

Nessuna donna candidata a sindaco in uno dei 12 comuni trapanesi chiamati al voto è stata eletta. E questo, al di là del merito che va dato a chi andrà ad amministrare le proprie città, è un dato di fatto da non sottovalutare.

Al momento l’unica a governare un comune trapanese è Daniela Toscano, peraltro al suo secondo mandato. Negli anni comuni come Vita o Marsala hanno visto dei sindaci donna, per il vero.

Ma l’esempio – o presunto tale – che si richiede a Giorgia Meloni, in realtà non viene messo in pratica e anzi si rischia nel ricadere in una cultura maschiocentrica di cui anche le donne possono essere (e sono) colpevoli.

A Trapani Anna Garuccio con una sola lista non è andata oltre i 1.792 voti (6,69%). Antonella Adragna a Buseto Palizzolo non ce l’ha fatta per 25 voti contro il rivale Francesco Poma, arrivando a 900 preferenze.

E’ Pantelleria il Comune con più donne candidate a sindaco, 50% donne e 50% maschi per 4 candidati a primo cittadino. Loro sono Angela Rosa Siragusa, arrivata seconda con 1.425 voti poco sotto il vincente Fabrizio D’Ancona che ne ha ottenuti 1.493. Ultima del ‘poker’ è Claudia Della Gatta che prende solo 109 preferenze.

Discorso diverso, va detto, per i consiglieri comunali, dove la presenza delle donne è più massiccia e abbastanza paritaria quanto meno tra i candidati.