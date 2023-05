Il vice ambasciatore nipponico a Marsala per parlare di vino, tonno e innovazioni

Sabato scorso, il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha ricevuto al Palazzo Municipale il Ministro Tsukasa Hirota, vice capo missione dell’Ambasciata nipponica in Italia che per l’occasione è stato accompagnato dalla moglie Nouko e dal primo segretario Mariko Shikakura.

All’incontro, assai cordiale, hanno preso parte anche Salvatore Lombardo, presidente dell’Associazione “Strada del Vino” e Rosa Rubino, direttore de “Il Vomere”.

“Con il numero due dell’Ambasciata giapponese, sostenitore del Made in Italy, abbiamo discusso di una possibile cooperazione internazionale fra il suo paese e la nostra Città di Marsala – precisa il Sindaco Massimo Grillo. Il Ministro Hirota, che è rimasto affascinato dalla Città e delle sue peculiarità enogastromiche, prime fra tutte il Vino e il Tonno Rosso di cui il Giappone è un gran consumatore, ha dato il suo assenso per la partecipazione alle iniziative promozionali di questi due prodotti nel 2024 ipotizzando anche importanti forma di collaborazione e partenariato proprio con la nostra Città. Un ruolo importante e primario in tal senso lo svolgerà l’Associazione “Strada del Vino” attraverso l’operato del suo Presidente, Salvatore Lombardo”.

Nel corso dell’incontro si è anche parlato di innovazioni tecnologiche e di altre tematiche e l’interesse mostrato da Tsukasa Hirota nei confronti della città di Marsala lascia intravedere la possibilità di sviluppi futuri di notevole importanza.

Tsukasa Hirota, entrato nel Ministero degli Affari Esteri del Giappone nel 1992, ha ricoperto incarichi in Canada, Indonesia, Australia e a Tokyo ha lavorato nei settori della sicurezza nazionale, dell’analisi dell’intelligence, delle Nazioni Unite e della non proliferazione. È stato, inoltre, Vice Console Generale a Hong Kong ed ha svolto il ruolo di Funzionario di Stato Maggiore per le operazioni JASDF, il ramo aereo e spaziale della difesa giapponese. Adesso sta lavorando di fatto come vice ambasciatore nipponico in Italia.