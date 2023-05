Paceco, Aldo Grammatico è il nuovo sindaco VIDEO

Aldo Grammatico è il nuovo sindaco di Paceco. In attesa di avere il dato finale, è già certa la vittoria del candidato della lista civica “Tutta un’altra storia per Paceco”. Al momento sono 3121 le preferenze che gli sono state attribuite, circa mille in più rispetto all’altro candidato, Salvatore Bongiorno (Uniti per Paceco). Una vittoria netta, che testimonia un orientamento chiaro da parte della comunità pacecota.

“Sono grato a tutti quelli che hanno creduto in noi – ha affermato Grammatico -. In questi giorni la gente si meravigliava della mia tranquillità, ma io sapevo che avevamo fatto il massimo. Gli elettori ci hanno voluto premiare, speranzosi del cambiamento che volevamo portare. E adesso possiamo dire davvero che finalmente il cambiamento è arrivato a Paceco”.