Da Marsala all’Emilia, i disegni di solidarietà di Avis Junior

L’Avis Marsala presente all’Assemblea Nazionale che si è chiusa a Bellaria-Igea Marina (Rimini). Il presidente Silvio Arrusicato, oltre a partecipare ai lavori delle tre giornate sul tema “#Diamodipiù – Uniti per l’autosufficienza”, ha pure donato all’Avis dell’Emilia Romagna alcuni disegni realizzati dai piccoli avisini marsalesi in segno di solidarietà per gli “amici emiliani e romagnoli” colpiti dall’alluvione dei giorni scorsi.

L’iniziativa educativa è stata realizzata nell’ambito del progetto Avis Junior coordinata dalla consigliera Patrizia Virgilio, avvalendosi della collaborazione di altri consiglieri e volontari, inclusi i genitori dei bambini che partecipano ai laboratori.

E la stessa Avis Emilia Romagna ha voluto ringraziare l’Avis Marsala con un messaggio, scrivendo tra l’altro: “Siamo commossi dai messaggi di affetto dedicati ai coetanei romagnoli che hanno vissuto il dramma dell’alluvione. NOI CI SIAMO, ci dicono da Marsala. È un’esperienza importante per entrambe le regioni: perché sin da piccoli imparano che quando qualcuno ha bisogno va aiutato, e che quando qualcuno ti esprime la sua vicinanza ti senti meno solo”.