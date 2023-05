Lega, Salvini apre il confronto internazionale in vista delle Europee

MILANO (ITALPRESS) – Si è tenuto il Consiglio Federale della Lega presieduto da Matteo Salvini nel quartier generale di via Bellerio a Milano. E’ stato confermato pieno mandato a Salvini per incontri a 360 gradi in vista delle elezioni Europee del 2024.“L’obiettivo della Lega non cambia – si legge in una nota -: vuole essere determinante a Bruxelles per cambiare le politiche ideologiche contro lavoro, sviluppo, auto, casa, famiglia e made in Italy. La Lega conferma il giudizio negativo sull’asse tra Ppe e Socialisti. L’auspicio è costruire un centrodestra alternativo alla sinistra, così come avvenuto in Italia e nelle recenti elezioni Amministrative in Spagna”. Fissata per il 17 settembre la tradizionale manifestazione di Pontida, e già sabato 16 settembre potrebbero esserci iniziative.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).