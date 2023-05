A Custonaci vince Fabrizio Fonte

Fabrizio Fonte è il nuovo sindaco di Custonaci. Concluse le operazioni di scrutinio presso i seggi allestiti in città, il nuovo primo cittadino di Custonaci ha ottenuto 2266 preferenze, staccando lo sfidante Vincenzo Monteleone.

“La vittoria è stata netta, la volontà dei custonacesi è stata espressa in maniera decisa, sono molto emozionato, soddisfatto del risultato, ma emozionato, perché l’abbraccio dei miei cittadini è stato molto grande” – queste le parole di Fabrizio Fonte.

“Vorrei ringraziare la mia famiglia, che mi è stata vicino, i miei collaboratori e i candidati eletti e non, che si sono messi in gioco insieme a me – ha aggiunto – L’emozione di essere eletto sindaco della propria città non ha eguali. Molto soddisfatto, con grande responsabilità guiderò questa città”.

Fabrizio Fonte, giornalista, è laureato in “Scienze della comunicazione ”. È autore di diversi saggi e di numerosi articoli di natura politica, economica e culturale per diverse testate giornalistiche regionali e nazionali. È stato insi­gnito di numerosi premi. È Vice-Presidente dell’ISSPE («Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici») e presiede, infine, dal 2014 il «Centro Studi Dino Grammatico».