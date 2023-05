In calo la percentuale dei votanti in provincia di Trapani alle ore 12. A Trapani hanno votato poco più di seimila (6.231) pari al 12,23 rispetto al 16,47 della tornata precedente.

Analoga situazione negli altri undici comuni del trapanese dove si rinnovano le cariche amministrative. In tolale in provincia di Trapani ha votato circa il 12% degli aventi diritto con un calo di circa il 5% rispetto alle analoghe cponsulktazioni precedenti. l’altro rilkevamento è previsto per le ore 19.