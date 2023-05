Il 2 giugno festa della Repubblica, niente pane a Marsala

Come ormai di consueto quando ricorrono delle festività, l’Associazione dei Panificatori comunica sempre le chiusure e le eventuali aperture a determinati orari. Questo è il caso della Festa della Repubblica che ogni anno ricade il 2 giugno.

I Panificatori di Marsala in quest’occasione fanno sapere che resteranno chiuso la specifica giornata di festa nazionale. Una decisione presa all’unanimità dei produttori di pane del territorio in vista del regolamento in vigore in Sicilia che prevede turnazioni e chiusure per garantire il riposo dalla settimana di lavoro dei panificatori.