Era rumeno l’uomo trovato morto in una scuola di Marsala

E’ stato trovato questa mattina, sabato 27 maggio, in contrada Ciappola, periferia Nord di Marsala, il corpo senza vita di un uomo. E’ stato rinvenuto all’interno di una scuola abbandonata da tempo e pare che fosse occupata da un gruppo di migranti. Sul posto le forze dell’ordine e un’ambulanza. Si indaga per fare luce sull’accaduto. Sarebbe un cittadino rumeno di 43 anni senza fissa dimora l’uomo trovato senza vita questa mattina in contrada Ciappola, a Marsala, all’interno di una scuola abbandonata.

Sembra che il corpo dell’uomo, incensurato, non presentasse segni di violenza e dai primi accertamenti effettuati dal medico legale la causa del decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. La salma, dopo i rilievi di rito, è stata trasferita presso la camera morturaria del cimitero di Marsala. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno eseguendo le relative indagini.