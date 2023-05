Torneo Magico, vincono le azzurrine del Marsala Calcio

Lunedì scorso, presso il Centro Sportivo Ciakulli di Palermo, si è svolta la festa regionale del Torneo Magico: un progetto tutto al femminile del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che, dopo la precedente fase interregionale, ha coinvolto nuovamente la fascia di più piccole atlete di numerose società siciliane tra le quali costante è apparso il nome del Calcio Femminile Marsala nella prima posizione della graduatoria di merito.

Le azzurrine infatti, dopo aver battuto in questa sede le rivali di JSL e Alpha Sport San Gregorio, per il secondo anno consecutivo accedono alla festa nazionale, il Grassroots Festival in programma il 17 e 18 giugno presso Coverciano. Grande soddisfazione per la società lilybetana, a partire da coach Valeria Anteri, dalla dirigente Manuela Cavazza e di Federica Cucuzza del settore giovanile.