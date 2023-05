Berlusconi “Sto recuperando, prosegue rinnovamento di Forza Italia”

ROMA (ITALPRESS) – “Il recupero procede. Sto impegnandomi per recuperare le forze. Ci vuole tempo ma ogni giorno miglioro. Se qualcuno mi ha dato per spacciato, si è decisamente sbagliato”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Quotidiano Nazionale. “L’opera di rinnovamento non si è affatto interrotta. Ho continuato a occuparmene dall’ospedale. Forza Italia si rinnova sempre, dal 1994 a oggi, senza rottamare nessuno. Continueremo a farlo, per preparare le elezioni europee e dar vita a una presenza capillare, con un portabandiera in ogni comune italiano” spiega. Poi, aggiunge: “non soltanto siamo un partito di governo, siamo quelli che hanno creato il centrodestra. Che altro dovremmo essere, se non i più leali e coerenti sostenitori dell’ottimo lavoro del presidente del Consiglio, col quale del resto collaboriamo attivamente?”.

Quanto al premier Meloni dice: “Giorgia è sempre in contatto con me. Ovviamente ci sentiamo spesso per ragionare insieme sulle scelte da compiere, che poi sono sempre pienamente condivise”.

Sul ballottaggio delle amministrative osserva: “Vi sono molte città in bilico. Se gli elettori andranno a votare, possono scegliere il modello di buongoverno del centro-destra”, menre sul calo dell’affluenza chiosa: “in una democrazia il voto non è soltanto un diritto, è anche e soprattutto un dovere perchè se non si va a votare si mette a rischio la democrazia”.

(ITALPRESS).

