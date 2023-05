All’Agrario di Marsala un incontro sulla vita delle api col Rotary

Il Rotary Club Marsala insieme all’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani” hanno celebrato la giornata delle api con un evento di grande interesse naturalistico e ambientale: “La vita delle api”. Presso il Convitto dell’Istituto, l’apicoltore bresciano Rolando Rodolfi e la signora Annunziata Milano, apicoltrice, hanno illustrato, attraverso un’arnia didattica, la vita delle api e la loro importanza per la sopravvivenza del pianeta.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con la classe 2 A dell’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” guidata dalle docenti Anna Maria Nizza e Federica Cappello. Nell’occasione gli studenti del progetto Erasmus “Respect yourselves, the others and the environment for a better future”, coordinati dalla docente Matilde Sciarrino insieme alle insegnanti Giuliana Zerilli e Vincenza Mauro, hanno presentato i risultati delle loro ricerche con una presentazione in lingua inglese.