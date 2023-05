Venti proposte per una nuova Marsala, dibattito pubblico a Porta Nuova

La Scuola di formazione all’impegno sociale e politico di Marsala, promossa dall’Opera “Mons. Gioacchino Di Leo” ODV, organizza il prossimo 3 giugno, l’incontro pubblico, per verificare l’attuazione delle “venti proposte per una nuova Marsala” con l’Amministrazione comunale lilybetana.

La manifestazione si terrà davanti il Centro socio-educativo “I Giusti di Sicilia” nella Piazza della Vittoria di Marsala, dalle ore 18 alle ore 19.30. Va ricordato che i candidati a sindaco di Marsala, tranne uno, il 18 settembre 2020, avevano firmato le suddette “venti proposte”, compreso l’attuale sindaco in carica.

“Si invitano fin d’ora i cittadini marsalesi a partecipare a questo momento di cittadinanza attiva e di volerci far pervenire le loro opinioni, proposte e critiche costruttive in merito alla “Nuova Marsala” alla quale si vuole collaborare a realizzare. I suggerimenti e le richieste dei cittadini marsalesi saranno raccolti in un documento e consegnati al sindaco”, afferma padre Francesco Fiorino. Le proposte si possono inviare alla mail francesco.std@gmail o su whatsapp al numero 393.9114018.