A Trapani sequestrati oltre 700 chili di tonno rosso privo di tracciabilità

Questa notte i militari della Guardia Costiera di Trapani hanno sequestrano oltre 700 kg. di tonno rosso, 6 esemplari ognuno da oltre 120 kg., tutti privi di documenti di tracciabilità, trasportati all’interno di un furgone isotermico proveniente da Porticello, pronti per essere commercializzati sul mercato di Trapani.

I controlli sono “scattati” tra le 02:00 e le 5 di questa mattina quando, a seguito di una programmata e mirata attività di appostamento, vigilanza e controllo, i militari della Capitaneria di Porto di Trapani sono riusciti ad individuare, seguire e cogliere “sul fatto” il conducente di un furgone isotermico che trasportava 6 esemplari di tonno rosso, ciascuno del peso di oltre 120 kg., tutti privi dei documenti attestanti la regolare provenienza degli stessi e pronti per essere poi venduti, agli ignari consumatori finali, sul mercato di Trapani e nel mercato del pesce che ogni mattina si svolge nel porto peschereccio della Città.

In particolare, al trasportatore, colto in flagranza, è stata contestata una sanzione amministrativa di € 2.667 mentre per il prodotto ittico sequestrato e stato contattato il medico veterinario di turno reperibile, che dovrà giudicare se gli esemplari trasportati possono essere devoluti in beneficienza, perché idonei al consumo umano ovvero distrutti, in quanto privi di tali requisiti di commestibilità.

L’attività descritta si aggiunge agli ulteriori controlli svolti dai militari della Capitaneria di Trapani nella mattina di mercoledì 24 maggio, che hanno portato al sequestro di 7,5 kg. di prodotti ittici vari, tra cui gambero argentino e filetti di ombrina congelati presso un noto ristorante del litorale della provincia trapanese, il cui titolare non era stato in grado di ricostruire la tracciabilità dei prodotti conservati nelle proprie celle frigo, pronti per essere poi serviti agli avventori del locale.

A seguito dell’attività e dei risultati fino ad oggi conseguiti, il Comandante della Capitaneria di Porto di Trapani, Capitano di Vascello Guglielmo CASSONE, ha dichiarato: “I controlli svolti dal personale della Capitaneria nelle ultime settimane si sono particolarmente intensificati, proprio in previsione della stagione balneare oramai alle porte e del conseguente prevedibile aumento della cattura e consumo dei prodotti ittici nell’ambito del litorale di giurisdizione. L’attenzione e la vigilanza sull’intera «filiera ittica» sarà sempre maggiore e verranno controllati tutti i vari settori che la riguardano, sia con l’ausilio delle motovedette per l’attività di cattura in mare e sbarco in banchina, nel rispetto dei limiti e divieti per la tutela di una pesca sostenibile, sia con le pattuglie a terra per il successivo trasporto verso i luoghi di commercializzazione, per la distribuzione all’ingrosso, al dettaglio e la vendita definitiva ai consumatori finali da pescherie e ristoranti”.

“In particolare – continua il Comandante -, saranno intensificati proprio i controlli a questi ultimi esercizi commerciali e nel mercato ittico del porto peschereccio di Trapani che, come ogni anno, saranno interessati da un afflusso straordinario di avventori, turisti e visitatori, in modo da svolgere un’adeguata attività di prevenzione ed informazione, sanzionare i comportamenti illeciti e, soprattutto, tutelare il commercio all’ingrosso ed al dettaglio, insieme alla locale marineria ed ai pescatori professionali che adottano corrette ed idonee misure di prelievo, trasporto, sbarco, conservazione e vendita del pescato catturato giornalmente in mare”.