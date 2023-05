Pnrr, Schlein “Estremamente preoccupati sull’attuazione”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo estremante preoccupati sull’attuazione del Pnrr, un’occasione storica e irripetibile per il nostro paese, dobbiamo riuscire a tenerci insieme, indicare alcune strategie e nuove direzioni di investimento”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, ospite del Festival dell’Economia di Trento.“Penso all’importanza della transizione demografica, energetica, alla transizione digitale che potrebbe fornire l’occasione di una semplificazione – ha aggiunto -. Dobbiamo attrezzarci per stare dentro queste transizioni a testa alta. Se la politica non torna a guidare queste grandi transizioni le subiremo, è quello che sta già accadendo”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).