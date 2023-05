Petrosino in festa per la Patrona Maria SS delle Grazie

Dopo anni di stop a causa della pandemia, tornano a Petrosino i festeggiamenti in onore della Patrona Maria SS delle Grazie. Dal 26 al 31 maggio saranno allestiti stand con prodotti tipici e artigianali in viale Francesco De Vita, che dalla Piazza della Chiesa fino all’intersezione con via Rosolino Pilo, resterà chiusa al traffico veicolare per consentire lo svolgimento della manifestazione (esclusi i residenti).

Ad aprire il calendario di eventi in piazza De Vita, il 26, alle ore 21, saranno una gara dolciaria e il musical “Quando l’alba si colora” della Compagnia teatrale “Sipario”. Il 27 maggio è in programma una serata folk con il gruppo “Torre Sibiliana” e la degustazione di ricotta del “Caseifico Impiccichè”. Il 28, ore 10, gara di volley, mentre alle ore 21 ci sarà la Sagra della Sfincia, il musical di Peppe Amato e il cabaret in compagnia dei Trikke e Due.

Il 31, alle ore 18, è in calendario la Santa Messa presieduta dal vescovo della Diocesi di Mazara Angelo Giurdanella, mentre alle ore 19.30 ci sarà la Processione per le strade della città. La serata si concluderà alle 22, con i giochi pirotecnici in viale Giacomo Licari. Spazio anche ai più piccoli con i giochi gonfiabili nelle giornate del 27 e del 28 dalle 16.

“Ci apprestiamo a vivere una ricorrenza religiosa che assume allo stesso tempo una valenza civile per i valori che condividiamo, per il vivere collettivo, nel rispetto reciproco delle differenze e delle identità di ognuno – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – Un’occasione, dunque, che permette di ricordarci quanto è importante essere comunità, perché le sfide sociali, educative e culturali che abbiamo di fronte ci impongono di proseguire e rafforzare il dialogo e la collaborazione, anche a partire da momenti di gioia e di divertimento come quelli in onore della nostra Santa Patrona“.