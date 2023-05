Campioni FIV 2022: premi agli atleti della Canottieri Marsala

Nei giorni scorsi si è tenuta a Palermo la cerimonia di premiazione dei migliori velisti siciliani per la stagione agonistica 2022, alla presenza del presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre.

Tanti i riconoscimenti consegnati ai velisti della Società Canottieri Marsala, presieduta dal dott. Tommaso Angileri, che hanno conquistato vittorie e podi importanti durante tutto l’anno.

La Società Canottieri è stata premiata per: Coppa Cadetti Optmist, 3° posto per Filippo Noto (divisione B), che ha conquistato anche il primo posto alla regata Mediterranean Cup, il primo posto al Meeting del Garda, ha vinto il Trofeo Marcello Campobasso, si è classificato al primo posto alla Carnival Race, ed è arrivato secondo alla International Sferracavallo; Noto è giunto 1° anche al Trofeo Coppa Sicilia Optmist, mentre Giorgia Tumbarello è giunta 2ª e 1ª classificata femminile; al Campionato Europeo ILCA 4, 1° Giulio Genna (Premio Michi Guccione) che al Campionato Italiano ILCA 4 è giunto 3° e a quello Zonale ILCA 4, 1°; al Campionato Zonale ILCA 6, 1ª femminile Ludovica Giacalone; Silvio Catalano si è classificato 2° allo Slalom Categoria Medio-Leggeri e 1° nella Long Distance (Medio-Leggeri); al Campionato Nazionale E-Saling, 1° posto per Amos Di Benedetto che ha partecipato anche a quello a Squadre con Carlo Sbacchi, Lorenzo Caputo, Ludovico Scampolino, Giuliano Trobia (soc. Canottieri Marsala, CV Sferracavallo, NIC Catania).