Posa rete fognaria nel centro di Marsala, chiusa la via d’Azeglio

Al fine di consentire l’ultimazione dei lavori per la posa della rete fognaria il Comando della Polizia Municipale ha disposto un’ordinanza che già da ieri e fino al 31 sempre di questo mese vieta la circolazione veicolare in via Massimo d’Azeglio, nel tratto compreso fra la via Del Fante e Corso Gramsci.

I lavori finalizzati al posizionamento di tubi e altre infrastrutture dovranno essere effettuati dagli operai della ditta che si è appaltata i lavori dalle ore 7 alle 17 e nei giorni compresi fra il lunedì e il venerdì. La ditta che esegue i lavori ha, inoltre, l’obbligo di collocare tutta la segnaletica cantieristica e stradale nonchè quella di preavviso nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada. Durante la chiusura della strada dovrà comunque essere garantito il transito in via D’Azeglio ai titolari di passi carrai nonché ai mezzi di soccorso e di polizia.