Morto l’85enne marsalese che dormiva a Porta Garibaldi

Più di un anno fa, fece molto clamore la vicenda di un anziano marsalese che venne soccorso dai Vigili urbani che lo hanno ritrovato dietro l’ex edicola di Porta Garibaldi, a dormire per terra, in pieno gennaio.

Da lì in poi, si aprì una catena di aiuti per l’85enne Filippo Rallo, con i servizi sociali del Comune, che ha provato più volte a cercare un posto per l’uomo che però spesso ha rifiutato perchè, semplicemente, rivoleva la sua dimora, da dove era stato mandato via.

Lo si vedeva fino a pochissimi giorni fa, con il suo immancabile berretto rosso, passeggiare in via Garibaldi o sedersi sulla panchina della zona o negli scalini del Santuario dell’Addolorata, parlare con qualche conoscente o elemosinare qualche spicciolo.

Oggi Filippo Rallo non c’è più. E’ deceduto qualche giorno fa e il funerale si è svolto tra pochi intimi e grazie anche all’aiuto dell’ente pubblico.