La “Mazzini” in Erasmus da Marsala vola in Svezia per parlare di ambiente

La Scuola Media “Mazzini” di Marsala conclude con grandi soddisfazioni la mobilità in Svezia prevista nell’ambito del Progetto Erasmus Plus “High Five for the Planet” e già si prepara a programmare le prossime mobilità a seguito dell’ accreditamento che con successo le è stato riconosciuto per il quinquennio 2023/2027.

Dieci alunni, accompagnati dalle docenti Patrizia Nizza e Rossella Lombardo, sono stati ospitati dal 7 al 12 Maggio nella Scuola Österslättsskolan (Karlshamn- Svezia). I ragazzi sono stati coinvolti in interessanti attività di cooperative learning sui temi della sostenibilità sociale e ambientale. Immersi negli splendidi paesaggi naturali della Svezia, gli studenti si sono cimentati in attività di orienteering e anche nella preparazione di ricette tipiche con prodotti a km0.

I nostri ragazzi hanno avuto l’opportunità di potenziare le competenze linguistico-comunicative e socio-relazionali, di conoscere le buone pratiche adottate dagli altri paesi europei sul tema dell’ecosostenibilità e di progettare nuove soluzioni nel campo della salvaguardia dell’ambiente. Sono ritornati a casa con un ricco bagaglio culturale e con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza altamente formativa che li accompagnerà e guiderà nelle scelte future.