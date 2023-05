Il Mazara Calcio ha comunicato che Leonardo Marino non sarà l’allenatore della prima squadra gialloblù nel campionato di Eccellenza 2023/24. Le due parti hanno infatti deciso di non proseguire il rapporto professionale.

“Ringraziandolo per il lavoro svolto in questi anni, la dirigenza gialloblù augura al tecnico le migliori fortune personali e professionali per il futuro”, si legge nella nota della società.