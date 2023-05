Tra le polemiche, i cambi di casacca, le prese di posizione su argomenti amministrativi, a Marsala fa capolino, sullo sfondo, la possibile reintroduzione delle elezioni delle Province.

Il Governatore siciliano Renato Schifani ha comunicato già da tempo che la legge che dà ai cittadini la possibilità di ritornare alle urne per eleggere direttamente i rappresentanti della Provincia regionale, è solo questione di tempo e approderà all’Ars. Se ne parla da mesi.

Vero è che subito dopo dovrà essere abolita dal Parlamento Nazionale la cosiddetta “legge Del Rio” ma la maggioranza di centrodestra è molto compatta sul fronte – e per il vero anche il centrosinistra – che sembra che da Roma arriverà soltanto una vera e propria presa d’atto. Solitamente chi ha perduto le elezioni comunali punta molto a “riciclarsi” nelle Provinciali. Proviamo a fare le prime ipotesi politiche dando per scontato che le Province saranno ripristinate con elezione diretta.

Marsala faceva parte e probabilmente sarà ancora così, di una circoscrizione che ricomprendeva anche i Comuni di Petrosino e Pantelleria. Limitando le indiscrezioni e la scelta solo a questo collegio, si può dire che alcuni, non sicuramente tra gli sconfitti alle scorse elezioni ma protagonisti a vario titolo della vita politica locale, hanno i numeri e la volontà per aspirare alla candidatura a Presidente della Provincia trapanese.

sede Provincia di Trapani

Tra questi, circola con insistenza il nome di Eleonora Lo Curto, ex deputata regionale e che alla Provincia ha già occupato il ruolo di assessore ma che ha dimostrato nelle scorse elezioni regionali, pur non risultando eletta, di raccogliere consensi in tutti i 25 comuni del trapanese.

Sempre nell’ambito del centrodestra potrebbe esserci la candidatura del Presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano, anche lui pur non risultando eletto alle Regionali, è da sempre primatista di consensi almeno nel Comune lilybetano. Ambienti vicini all’ex sindaca, adesso che ha risolto la sua questione giudiziaria, pensano e pressano per un ritorno in prima linea di Giulia Adamo, che la carica di Presidente provinciale l’ha già ricoperta due volte. In una recente intervista al nostro giornale, l’ex deputata all’Ars, pur non confermandolo con certezza, non lo ha completamente escluso.

Altri invece, sembra nell’ambito dei moderati, pensano a Salvatore Ombra, sul quale però si dice che potrebbe ambire alla poltrona di prossimo sindaco della Città di Marsala. Per concludere le indiscrezioni, nel centrodestra l’avvocato Paolo Ruggieri, fedelissimo del Ministro per il Sud Nello Musumeci, e che ha già rivestito importanti cariche provinciali, potrebbe essere il candidato da eleggere al Palazzo di Governo.

Nel centrosinistra, le “acque marsalesi” sono in subbuglio. Nel PD e nei suoi alleati, pur avendo dimostrato questo schieramento di essere contrario, ma non unanimemente, alla reintroduzione dell’elezione diretta del Consiglio provinciale, circolano voci che vedrebbero ex consiglieri comunali ed ex assessori puntare ad un eventuale candidatura. Per quanto attiene al Movimento 5 Stelle, occorre ricordare che già nell’ultima competizione provinciale, i pentastellati non parteciparono con proprie liste perchè contrari agli enti intermedi.

Adesso però che i tempi sono mutati è possibile che scelgano di andare in alleanza con il centrosinistra o di scegliere autonomamente un proprio candidato.