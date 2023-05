Il Comitato centro storico di Trapani si rinnova: “Lavorare sulle problematiche”

Nuove nomine all’interno dello storico Comitato trapanese, l’associazione spontanea di cittadini residenti, proprietari di immobili e strutture ricettive e piccoli esercenti, fondato oltre 10 anni fa per tutelare gli interessi dei cittadini e per promuovere una maggiore valorizzazione del centro storico. I soci fondatori si sono riuniti, insieme ad altri 35 aderenti, per eleggere il nuovo presidente e il nuovo comitato direttivo e depositare le nuove cariche che vanno a sostituire quelle precedenti registrate nell’Atto costitutivo e nello Statuto dell’associazione depositate nel 2013.

Il Comitato, in linea proprio con gli obiettivi del suo Statuto, intende proseguire il suo impegno a pianificare incontri e proposte con le Pubbliche Amministrazioni per tutte le materie riguardanti gli interessi e la qualità della vita dei residenti del centro storico di Trapani.

Tante le problematiche dell’area in considerazione: dalla convivenza tra residenti e locali notturni, alla ZTL, fino ai parcheggi, la viabilità, la sicurezza delle vie del centro e il sistema di video-sorveglianza, ma anche la fruibilità delle zone pedonali, come per esempio corso Vittorio Emanuele, via Torrearsa, Via Garibaldi. Oltre a inseguire rimedi per i problemi attuali, vogliamo però anche guardare avanti.

“Cosa vogliamo per il centro storico? Quali le potenzialità e le prospettive di questa zona della città? In questa progettualità vogliamo essere parte in causa e poter dire la nostra”, spiega il neo-presidente e cofondatore del Comitato Alberto Catania, sottolineando come una delle priorità dei cittadini residenti sia sicuramente una regolamentazione seria e sostenibile delle attività economico-ricreative che si svolgono nelle vie del centro.

L’obiettivo, dunque, è diventare punto di riferimento per un dialogo attivo tra amministrazione e cittadinanza nell’interesse di tutti e, soprattutto, nel segno della legalità, non lasciando spazio per zone grigie o iniziative non regolamentate. “Molti residenti del centro storico hanno trovato nel rinnovo delle cariche del comitato un’occasione per ritrovarsi e poter condividere insieme i problemi comuni di chi abita nella parte antica della città: organizzeremo a breve altri incontri per accogliere tutti coloro che non ci hanno potuto raggiungere nella scorsa assemblea. Inoltre, come Consiglio direttivo, siamo aperti a tutte le collaborazioni che la nuova Amministrazione ci proporrà e pronti a segnalare alla stessa le urgenze di chi abita in centro storico”, conclude il segretario del Comitato Mauro Titone.