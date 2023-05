Campionato Yamaha R7 Cup: il marsalese Samuele Marino secondo

Domenica 14 maggio si è svolto al Mugello il Campionato Italiano Yamaha R7 Cup. Ottimo risultato per Samuele Marino, facente parte del team Isernia Corse. In un weekend difficile e caratterizzato dal maltempo una grande prestazione del marsalese che è riuscito a chiudere secondo in un circuito leggendario come il Mugello.

Testa e razionalità hanno fatto il gioco giusto e partendo all’11° posto, Samuele è stato autore di una bella rimonta ed ha dimostrato di avere una buona gestione della gara sul bagnato, caratterizzata da diverse cadute sia davanti che dietro di lui. Nonostante ciò, è riuscito con una bella dose di freddezza, a risalire la griglia, tagliando infine il traguardo al 2° posto. Questo risultato lo porta quindi a classificarsi 3° al Campionato Yamaha R7 Cup.