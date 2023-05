Si chiude il Campionato a Squadre di Scacchi, bene la Lilybetana

Si è disputato, dal 19 al 21 maggio presso l’Hotel Baglio Basile a Petrosino, il 54° Campionato Italiano a Squadre (CIS) di Scacchi, organizzato dall’A.S.D.Lilybetana Scacchi, con la supervisione del Comitato Scacchistico Siciliano. 83 le squadre provenienti da tutta la Sicilia, 6 militanti in A2, 12 in Serie B, 20 in Serie C e 45 in Promozione, 380 giocatori.

Tra gli altri presente anche il Campione Mondiale Under 20 Grande Maestro azero Abdulla Gadimbayli, tesserato in Serie B per l’Accademia Scacchistica Monrealese. L’A.S.D.Lilybetana Scacchi ha schierato 7 squadre. La formazione lilybetana di Serie B ha chiuso al 7° posto in classifica, conquistando all’ultimo turno una sofferta salvezza con Pietro Savalla che ha dimostrato di essere all’altezza di più quotati avversari ed i fratelli Davide e Federica Montalto che hanno giocato a buoni livelli.

In Serie C i marsalesi hanno visto sfumare per un soffio la promozione in B classificandosi al quarto posto, con ottime performance di Giuseppe Salvato e Gianvito Genovese autori di 4 punti sulle 5 partite disputate. In Promozione il team The Others, trascinata da Dario Errera, autore di un 4 su 4, riesce a cogliere l’accesso alla serie superiore, grazie ad una vittoria al cardiopalma all’ultimo turno di gioco sui ragazzi del Centro Scacchi Palermo.

La Lilybetana Promozione non va oltre il 12° posto malgrado l’ottima prova di Nicolò Licari, autore di 5 punti su 5; la formazion “Quasi Giovani” chiude al 23° posto, la “Matusalemme” al 42° posto e la Lilybetana Young al 45°. Ottima la direzione arbitrale dell’Arbitro Nazionale Domenico Buffa di Marsala, ben coadiuvato da Michele Colicchia di Marsala, da Giuseppe Di Mauro di Catania e dai palermitani Francesco Lupo, Alberto Gueci e Giuseppe Lo Presti.