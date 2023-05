A Marsala la proiezione del docufilm sull’Antica Trasversale Sicula

Giunge a Marsala la proiezione del docufilm “Antica Trasversale Sicula. Il cammino della dea madre”. L’evento, organizzato dall’Associazione strutture turistiche di Marsala (AST) in collaborazione con l’organizzazione no-profit Trasversale Sicula si terrà sabato 3 giugno, a partire dalle ore 18, nei locali del Resort Santa Maria, in contrada Birgi Vecchi.

Il documentario racconta, attraverso le testimonianze dei pellegrini in viaggio, uno dei cammini più antichi e più lunghi della Sicilia. Un movie on the road opera del regista Francesco Bocchieri di “Ragusa di Terra Iblea” in collaborazione con “Eternal Joy Movie”, realizzato grazie ad una campagna di crowdfunding sostenuta da molti siciliani e altrettanti amanti dell’Isola e dei cammini.

Un tuffo nella storia, un viaggio nel tempo di 4 mila anni racchiusi in un emozionante pellicola di 1 ora e mezza, realizzata lungo le regie ‘trazzere’, le antiche mulattiere e numerosi dimenticati sentieri che da Mozia, antica colonia fenicia, ancora oggi si snocciolano verso l’entroterra fino a raggiungere Kamarina, antica colonia greca. L’AST ha recentemente scelto di aderire al poderoso progetto che ruota attorno alla Trasversale Sicula, mettendo a disposizione su Marsala la propria rete di strutture per tutti i pellegrini-camminatori che da qui intraprendano o terminino il sentiero.

La serata, con ingresso gratuito è promossa dall’AST di Marsala e l’associazione Antica trasversale Sicula e in collaborazione con l’UNPLI Trapani e le relative Pro Loco, Ragusa Terra Iblea e Eternal Joy movie. Sponsor della serata la cantina Alagna Vini di Marsala che durante la offrirà una degustazione guidata.