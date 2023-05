A Valderice fermata una 62enne per furto di carta di credito

I Carabinieri della Stazione di Valderice hanno denunciato una donna di 62 anni per i reati di furto in abitazione ed indebito utilizzo di carta di credito.

L’indagine dei Carabinieri è iniziata a seguito della denuncia di furto di una carta di credito, presentata dalla vittima, la quale dichiarava che il bancomat era stato rubato dall’abitazione sebbene fosse stato nascosto in un cassetto.

Da una serie di accertamenti, consistiti nell’individuazione dei prelievi eseguiti sulla carta, dalla quale erano stati nel frattempo asportati circa 2.400 euro in pochi giorni e dall’estrapolazione di filmati di video-sorveglianza di istituti di credito, i militari dell’Arma sono risaliti alla 62enne, residente in un paese vicino, che saltuariamente svolgeva le faccende domestiche nella casa della vittima spesso anche in sua assenza.