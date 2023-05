Pitbull viveva tra le sue feci su un terrazzino a Trapani, guardie lo salvano

Un pitbull abbandonato e in condizioni di degrado è stato sequestrato dalle guardie zoofile del Nucleo Operativo Guardie Eco Zoofile Nogez a Trapani. Il cane viveva sul terrazzo di un palazzo tra le sue feci e con evidenti piaghe da decubito.

Le guardie del Nogez di Trapani, grazie alla consulenza giuridica di Stop Animal Crimes Italia, sono riuscite ad ottenere un mandato di perquisizione dall’Autorità giudiziaria mettendo in salvo il pitbull. La proprietaria invece è stata denunciata per maltrattamento e abbandono di animali.

Il cane ora si trova presso una struttura sanitaria comunale per essere curato, in attesa di essere trasferito in un luogo idoneo per poi essere riaffidato.

“Migliaia sono i cani detenuti su balconi e terrazze – scrive il responsabile del Nogez di Trapani – ma anche orti o seconde case, e nessuna legge dispone nel merito, se non qualche regolamento comunale che nella maggior parte dei casi non viene applicato per mancanza di controlli”.

Ed è vero, sono tanti i cani che vivono in condizioni similari o in spazi angusti sia in Città che in periferia.

(foto di repertorio)