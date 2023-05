Niente auto e moto per sbarcare a Favignana dal 15 giugno al 30 settembre

Dal 15 giugno al 30 settembre saranno vietati a Favignana l’afflusso e la circolazione di veicoli a motore di persone non stabilmente residenti sull’isola.

Lo ha disposto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su richiesta del Comune. Saranno esentati dall’obbligo i turisti che soggiorneranno nell’isola per un periodo di almeno sei giorni, i proprietari di immobili che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali dell’imposta IMU o TARI del Comune e coloro che risiedono nell’arcipelago delle Egadi.

Sono inoltre previste delle deroghe per i veicoli che trasportano persone con disabilità, purché muniti dell’apposito contrassegno; i veicoli di Enti pubblici addetti a servizi di polizia o di pubblico interesse; i veicoli adibiti al trasporto merci; i veicoli che trasportano carburante, petrolio e gas; le autoambulanze e i carri funebri; i veicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per prestazioni di spettacolo, convegni, manifestazioni culturali e sportive, e per servizi televisivi e cinematografici, previa autorizzazione rilasciata dal Comune. I trasgressori saranno puniti con una sanzione amministrativa da 430 a 1.731 euro.