La mazarese Melissa, 4 anni, ha bisogno di una terapia costosa. Parte la raccolta

Melissa ha 4 anni è di Mazara del Vallo e soffre di un disturbo dello spettro autistico di livello 3.

“È molto vivace e solare, allegra e curiosa, ma purtroppo non parla, per cui per noi è quasi impossibile comunicare con lei”, scrive sulla piattaforma GoFundMe il papà che ha da poco lanciato una raccolta fondi per una terapia che potrebbe dare una speranza di vita migliore alla piccola.



“Abbiamo scoperto da poco che la terapia con cellule staminali può migliorare in modo significativo la qualità della vita di chi ha un disturbo dello spettro dell‘autismo. Siamo a conoscenza che Melissa non potrà avere le capacità di una bambina normodotata, ma vogliamo fare il possibile per aiutarla ad avere delle nuove e più funzionali strategie di comunicazione”, afferma la famiglia di Melissa.



Ma la terapia in questione è molto costosa: il preventivo di massima che è stato presentato ai genitori della piccola è di 14 mila euro circa. “Noi, avendo cambiato vita appena due anni fa, durante i quali abbiamo affrontato un trasloco dall’estero alla Sicilia, purtroppo non abbiamo le possibilità economiche per pagare questa terapia, per cui siamo qui. Questa terapia potrebbe migliorare o cambiare la vita a Melissa, la nostra come genitori ed il futuro del suo fratellino”, affermano.



La solidarietà nei confronti di Melissa e della sua famiglia non si è fatta attendere e, al momento, sono stati già raccolto oltre 4mila euro: “La clinica dove dovrebbe recarsi la bambina si chiama IM Clinic di Belgrado, mentre in Italia Melissa è seguita dal Centro Autismo sempre di Trapani e il CSR AIAS dove svolge logopedia e neuropsicomotricità”.



Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link:

https://gf.me/v/c/4srp/cambiamo-la-vita-di-melissa-4-anni