Fabrizio Fonte, candidato a sindaco di Custonaci: “E’ mancata una strategia globale sulla città”

Fabrizio Fonte, sposato e padre di due figli, giornalista, è laureato in “Scienze della Comunicazione”. È autore di diversi saggi e di numerosi articoli di natura politica, economica e culturale per diverse testate giornalistiche regionali e nazionali. È Vice-Presidente dell’ISSPE («Istituto Siciliano di Studi Politici ed Economici») e presiede, infine, dal 2014 il «Centro Studi Dino Grammatico». E’ candidato alla carica di sindaco di Custonaci

Coma è nata la sua candidatura?

“ La mia candidatura a sindaco è il risultato di un lungo percorso, . Una proposta che è partita dal cuore della nostra gente e che guarda al futuro della nostra comunità. Nello slogan “Scriviamo insieme una pagina nuova” ci sono parole importanti. «Insieme» perché Custonaci ha bisogno delle energie di una comunità unita per crescere e per tornare ad essere un riferimento sul territorio sotto tanti punti di vista; «Una pagina nuova»: da scrittore immagino la pagina di un nuovo capitolo amministrativo”.

Come ha scelto i suoi candidati assessori e la composizione della sua lista?

“La mia lista e i miei assessori provengono dal mondo dell’associazionismo no-profit, fanno parte della società civile e imprenditoriale, convinti che la strada verso il buon governo di questo «Borgo», che deve tornare ad essere «Vivo», passi necessariamente dal coinvolgimento e dall’inclusione di tutti coloro che ne vogliano essere protagonisti. La lista “Custonaci Futura” è l’espressione di un vento di cambiamento. Molti dei candidati portano le loro esperienze, la loro credibilità, le loro storie personali”.

Lei in passato ha avuto una breve parentesi in politica. oggi le potrà servire?



“Dalla mia esperienza politica ciò che conta oggi per essere un buon sindaco è avere una profonda passione per la sana politica e avere le giuste competenze per affrontare le problematiche di tipo economico, sociale, imprenditoriale ed amministrativo. E ancora essere aggiornati sulle evoluzioni della società e sulle sue dinamiche. Quello che serve è saper ascoltare ogni singolo cittadino custonacese, con le sue esigenze, con le sue aspirazioni e tramutarle in azione amministrativa”.



“Quale è il suo giudizio sull’amministrazione uscente”?

” In questi anni è mancata la visione a medio-lungo termine, ovvero una strategia globale sulla città. Non si può continuare a pensare ad una politica basata solo sull’ordinaria amministrazione”.



Dovesse essere eletto su cosa intende lavorare nell’immediato?

“Metteremo in campo una stagione estiva ricca di eventi che sappia coniugare il mare e il divertimento con incontri culturali. Musica, visioni, arte, mostre, libri, teatro e tanto altro. Daremo vita anche

al merchandising legato all’idea del Borgo Vivo, che coinvolga l’enogastronomia e l’artigianato”.