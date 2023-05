La Diocesi di Mazara raccoglie 12.321 euro per i terremotati di Turchia e Siria

Ammonta a 12.321,52 euro la somma complessiva raccolta nella Diocesi di Mazara del Vallo da destinare agli aiuti per le aree colpite il 6 febbraio scorso dal violento terremoto tra Turchia e Siria.

La situazione nelle zone interessate è ancora drammatica. In entrambi i Paesi si devono gestire i centri di accoglienza, gli aiuti da far arrivare alle persone più vulnerabili, lo smaltimento dei detriti, le problematiche sanitarie, la sicurezza soprattutto per donne e bambini, il sostegno psicologico per i sopravvissuti. Da qui la raccolta avviata qualche mese addietro nelle parrocchie della Diocesi. E la generosità dei fedeli non si è fatta attendere che, anche con piccole somme, hanno contribuito alla raccolta, consentendo alla Diocesi di poter donare la somma per gli aiuti.