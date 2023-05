Cibo e spreco, il Liceo Classico di Marsala ospita studenti europei in Città

Il Liceo Classico di Marsala ha visto impegnati i propri alunni, i primi di maggio, nell’ultima mobilità del progetto Erasmus+ dal titolo “Food for Thought”, che si è svolta a Capo Boeo insieme alle scuole partner Mosa-RT College Heilig Kruis-Sint-Ursula B del Belgio, I.E. S.Maria Galiana della Spagna, Escola Secundària Vitorino Nemèsio del Portogallo.

Il progetto è dedicato allo studio dei processi etici legati alla produzione e al consumo del cibo, ai metodi europei di produzione, dell’imballaggio alimentare, delle politiche che stanno dietro alle date di scadenza, allo spreco di cibo.

Lo studio di tali argomenti è stato condotto in lingua inglese, dopo una serie di incontri con esperti e specialisti del settore, fra cui l’agronoma Antonella Ingianni, che ha trattato la tematica “Agricoltura sostenibile: coltivare il futuro”, mentre la nutrizionista Gloria Barraco ha supportato gli alunni nella creazione di un ricettario antispreco “Operazione Butta in pentola e non in spazzatura”; il veterinario Giuseppe Barbera, specialista in “Ispezione degli alimenti di origine animale” ha parlato dell’attuazione dei sistemi di gestione per la sicurezza alimentare. Incontro anche con padre Francesco Fiorino e i referenti del Banco Alimentare Sicilia Occidentale Onlus per parlare di donazione e distribuzione dei prodotti alimentari per scopi solidali.

Gli studenti sono stati guidati dai docenti Rossella Pipitone, coordinatrice, e da Roberta Impiccichè, Daniela Gennaro, Giuseppe Todaro e Valeria Trapani. Tappa anche al Comune, al Museo Baglio Anselmi e al Parco Lilibeo, alle Cantine Pellegrino e infine allo Stagnone con escursione a Mozia.