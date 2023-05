Chiara Colosimo eletta alla guida Commissione Antimafia (tra le polemiche)

A otto mesi dall’elezione del nuovo Parlamento, la maggioranza ha scelto simbolicamente la giornata in cui si ricorda la Strage di Capaci per eleggere la nuova presidente della Commissione Antimafia. Si tratta di Chiara Colosimo, 36enne di Fratelli d’Italia, che dunque va ad occupare la carica che nella legislatura precedente fu di Nicola Morra e, in precedenza, di Rosy Bindi, Luciano Violante e Francesco Forgione.

Il nome della neopresidente circolava da settimane e aveva anche innescato non poche polemiche, considerando che la parlamentare romana è finita recentemente sotto accusa per una foto che la ritrae assieme a Luigi Ciavardini, ex esponente dei Nar e tra i condannati in via definitiva come esecutori della strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980, in cui morirono 85 persone.

“Io non ho amicizie”, ha dichiarato a riguardo oggi Colosimo, aggiungendo di avere incontrato Ciavardini “poiché lui è in un’associazione che si occupa, come da articolo 27 della Costituzione, del reinserimento di altri detenuti nel momento in cui hanno scontato le loro pene”.

Alla carica di vicepresidenti sono stati designati Mauro D’Attis (Fi) e Federico Cafiero de Raho (M5S), mentre Antonio Iannone (FdI) e Anthony Barbagallo (Pd) svolgeranno il ruolo di segretari.

“Nella Patria di Don Pino Puglisi, sotto la guida di un Presidente della Repubblica che ha conosciuto il dolore della perdita di un fratello per mano della mafia, nessuno può sentirsi indifferente al cospetto di questa sfida. Dal più giovane studente, ai parlamentari e ministri della Repubblica, in ogni ambito di vita della nostra comunità nazionale, noi dobbiamo scegliere, ribadire e gridare, se necessario, la radicale condanna di ogni mafia”, ha detto Colosimo nel suo intervento dopo l’elezione, rivolgendo il suo pensiero a Giovanni Falcone e alle vittime di tutte stragi, di stampo mafioso e terroristico. “Dobbiamo dare una risposta ai più giovani – ha poi aggiunto – perché l’arresto di Messina Denaro non è stato solo uno straordinario colpo inferto alla criminalità mafiosa. Ma perchè ci deve ricordare che non siamo a finis terrae, che la criminalità non è ancora sconfitta e il nostro obiettivo deve essere questo perché le giovani generazioni possono ancora fermare le mafie ed è a loro che dobbiamo il nostro impegno e quello della commissione Antimafia”.

Al momento del voto, gli esponenti del Pd, del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi-Sinistra sono usciti dall’aula, ritenendo la candidatura della Colosimo inopportuna, mentre gli esponenti di Azione e Italia Viva hanno votato per Dafne Musolino (Sud chiama Nord).

Nei giorni scorsi, Salvatore Borsellino aveva chiesto ai componenti della Commissione Antimafia, qualora avessero dato seguito all’intenzione di eleggere la Colosimo, di astenersi dal partecipare alle manifestazioni in memoria delle vittime di mafia.

Comporranno la Commissione i senatori Gianluca Cantalamessa, Francesco Castiello, Costanzo Della Porta, Aurora Floridia, Antonio Iannone, Filippo Melchiorre, Tilde Minasi, Franco Mirabelli, Dafne Musolino, Luigi Nave, Raffaella Paita, Manfredi Potenti, Vincenza Rando, Sergio Rastrelli, Raoul Russo, Salvatore Sallemi, Giorgio Salvitti, Roberto Scarpinato, Etelwardo Sigismondi, Francesco Silvestro, Sandro Sisler, Nicoletta Spelgatti, Daniela Ternullo, Valeria Valente e Walter Verini. I deputati sono: Alfredo Antoniozzi, Stefania Ascari, Anthony Barbagallo, Pino Bicchielli, Federico Cafiero De Raho, Anastasio Carrà, Giuseppe Castiglione, Chiara Colosimo, Saverio Congedo, Mauro D’Attis, Riccardo De Corato, Francesco Gallo, Michele Gubitosa, Giandonato La Salandra, Giovanni Maiorano, Francesco Michelotti, Andrea Orlando, Elisabetta Piccolotti, Pietro Pittalis, Erik Pretto, Giuseppe Provenzano, Debora Serracchiani, Valeria Sudano, Chiara Tenerini e Gianpiero Zinzi.