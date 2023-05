A Castelvetrano una scuola intitolata al piccolo Giuseppe Di Matteo

Il secondo circolo didattico ‘Ruggero Settimo’ di Castelvetrano è stato intitolato al piccolo Giuseppe Di Matteo, rapito da cosa nostra all’età di dodici anni, dopo che il padre aveva cominciato a collaborare con la giustizia, fu tenuto in ostaggio per 779 giorni e, pochi giorni prima del quindicesimo compleanno, nel 1996, assassinato per strangolamento e sciolto nell’acido su ordine del capomafia della cosca corleonese Giovanni Brusca.

Ieri pomeriggio è avvenuto la cerimonia di scopertura della targa all’esterno del plesso scolastico che si trova nel quartiere Badia, dove abitano i familiari del boss Matteo Messina Denaro.

L’intitolazione della scuola al piccolo Giuseppe Di Matteo è stata proposta dalla sottosezione di Marsala dell’associazione nazionale magistrati.