Cantine Aperte a Donnafugata, un’esperienza tra vigneti, musica e degustazioni

Domenica 28 maggio, Donnafugata apre tutte le sue tenute per accogliere i winelover in occasione di Cantine Aperte, l’appuntamento di primavera indetto dal Movimento del Turismo del Vino. Dalle cantine storiche di Marsala, alle tenute di Pantelleria, Contessa Entellina, Etna e Vittoria, le esperienze proposte ai visitatori si svolgeranno in un’atmosfera immersiva: passeggiate en plein air tra i giardini di Donnafugata, visite dei vigneti e delle cantine di vinificazione, degustazioni guidate alla scoperta di una selezione delle più note etichette accompagnate da abbinamenti a specialità gastronomiche locali.

Un’esperienza a tutto tondo che nelle Cantine storiche di Marsala si configura come un Walkaround Tasting con banchi d’assaggio accompagnati da street food locale e musica live. Un percorso che i winelover più appassionati potranno completare con delle masterclass pensate appositamente per l’occasione: Iconic Wine Library, Inseguendo Donnafugata e Wine&Roses. I biglietti di Cantine Aperte 2023 sono disponibili, solo su prenotazione, acquistando online sul sito di Donnafugata.