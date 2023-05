Sarà aperto a tutti il parcheggio di fronte l’ex Tribunale di Marsala

Dopo il trasferimento del Tribunale di Marsala nei nuovi locali di via del Fante, si cominciò a parlare sempre con più insistenza, di rendere fruibile al pubblico, nella fattispecie a quanti abitano o attraversano l’area e a quanti per motivi di lavoro si recano presso gli uffici tecnici ubicati nella sede dell’ex Palazzo di Giustizia, l’intero parcheggio di Piazza Paolo Borsellino.

Un gruppo di cittadini arrivò anche ad inviare una nota, lo scorso luglio, al sindaco Massimo Grillo e al Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi, denunciando il fatto che, a loro avviso, dopo il trasferimento degli uffici giudiziari, l’accesso con auto e relativo parcheggio risultavano esclusivamente a disposizione di pochi privilegiati dipendenti degli uffici comunali di Piazza Borsellino.

“La chiusura della Piazza con catene e barra penalizza ulteriormente gli abitanti della zona durante le ore notturne dei giorni destinati alla pulizia delle strade per i limitati spazi destinati al posteggio auto nelle vicinanze”, affermerono.

Trascorsi diversi mesi da allora, è giunta finalmente un’ordinanza dirigenziale della Polizia Municipale con la quale l’area pubblica di Piazza Borsellino e collocata dinnanzi all’ex Palazzo di Giustizia, possa essere utilizzata come pubblico parcheggio “… visto che per motivi di sicurezza e tutela gli uffici giudiziari ritenuti obiettivo sensibile sono stati trasferiti nella nuova sede di via del Fante; con eccezione degli uffici del giudice di pace che permangono all’interno della struttura precedente”.

Pertanto, l’ufficio ad hoc, con effetto immediato, ordina che l’area di sosta antistante l’edificio di Piazza Paolo Borsellino sia destinata alla pubblica fruizione. Nell’ordinanza poi si disciplinano gli effetti che tale sosta divenuta libera, avranno.

Nella fattispecie è stata disposta la rimozione della barra mobile di chiusura dell’area. Gli utenti potranno sostare all’interno degli stalli che saranno delimitati da segnaletica orizzontale che sarà approntata dal relativo ufficio viabilità del Comune di Marsala.