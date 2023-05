Nuovo abbandono di rifiuti nelle Egadi, il sindaco denuncia

Armadi, reti, materassi e rifiuti di ogni genere sono stati abbandonati da ignoti presso la Casa comunale e la Casetta dell’acqua di Levanzo. Si tratta dell’ennesimo episodio dopo quello dei giorni scorsi a Marettimo.

“Sono azioni incomprensibili e non giustificabili”, dichiara il sindaco Francesco Forgione. “A seguito del perdurare di questi comportamenti sono stato costretto oggi a rivolgermi alle autorità per sporgere una formale denuncia. Questo atto – puntualizza il sindaco – non è contro qualcuno ma a tutela della nostra comunità, delle cittadine e dei cittadini di Levanzo, che non sono tutti assimilabili a chi ha compiuto questi gesti”. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale era stata costretta a disporre un intervento straordinario per ripulire l’isola di Marettimo invasa dai rifiuti.

“Con spirito di servizio provvederemo a rimuovere anche i rifiuti ingombranti abbandonati a Levanzo”, dice il sindaco. “Il costo, purtroppo, ricadrà su tutti i cittadini, anche quelli, per nostra fortuna la maggior parte, che rispettano le norme. Invito però tutti ad avere comportamenti responsabili, l’Amministrazione comunale è al servizio della comunità ma la comunità deve essere consapevole che la tutela della bellezza del proprio territorio dipende anche dai comportamenti individuali e collettivi”.