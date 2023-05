Rifiuti abbandonati, a Marettimo pulizia straordinaria

L’Amministrazione comunale delle Egadi ha disposto un intervento di pulizia straordinaria per fare fronte all’abbandono indiscriminato di rifiuti indifferenziati sull’isola di Marettimo.





“Lo abbiamo fatto con senso di responsabilità”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Il costo di questo intervento graverà sull’intera nostra comunità, che dovrà farsi carico della barbarie di pochi. Duole che ciò avvenga nel momento in cui la Giunta ha approvato un regolamento e un tariffario che riduce fino al 10 per cento il costo della Tari per i cittadini del nostro Comune per il prossimo anno. Delibera che dovrà essere approvata dal Consiglio comunale entro il 31 maggio”. “Al fine di evitare il ripetersi di situazioni del genere – prosegue il sindaco – abbiamo chiesto, sia alla Polizia municipale che alla Capitaneria di Porto, di incentivare i controlli. Allo stesso tempo facciamo appello al senso di responsabilità di tutti perché le isole sono nostre, dobbiamo proteggerle e tutelare”.