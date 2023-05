Pugliese (FdI): “Anche da Marsala sostegno al ddl per gli assistenti alla comunicazione nelle scuole”

Il Consigliere comunale marsalese Lele Pugliese, ha presenziato sabato scorso – assieme agli esponenti regionali e nazionali di Fratelli d’Italia – alla Tavola Rotonda sul DDL 236/22 che mira all’internalizzazione e stabilizzazione al Ministero Istruzione e Merito degli Assistenti alla Autonomia e Comunicazione (ASACOM).

“Quello degli ASACOM è stato fin da subito uno dei temi prioritari che mi sono promesso di affrontare, nell’ultima tornata elettorale, qualora fossi stato eletto, come rappresentante dei cittadini, al Consiglio comunale di Marsala – afferma Pugliese -. Supportato da una equipe di professionisti esperti in materia, rappresentanti di associazioni di categoria, mi sono attivato, fin da subito, affinché questo comparto, fondamentale per il miglioramento della qualità di vita degli alunni disabili, avesse il giusto riconoscimento professionale per l’impegno, la dedizione e l’amore che giorno dopo giorno mettono nello svolgimento della loro funzione”.

Per troppo tempo questo comparto è stato bistrattato e scarsamente attenzionato dalla politica. Fratelli d’Italia peraltro, è primo firmatario del disegno di legge che mira a dare dignità agli operatori del settore comunicazione e assistenza nelle scuole agli alunni con disabilità.

“La volontà politica di FdI è chiara: dare dignità al comparto al fine di garantire un servizio di qualità agli aventi diritto. Sarà mia cura mettermi al servizio degli onorevoli senatori promotori del Ddl, così come fatto con il deputato regionale Nicola Catania a livello regionale, affinché le linee guida e il profilo professionale presenti nella regione Sicilia, siano il punto di partenza per la definizione del profilo professionale nazionale atto a svolgere la funzione”, dice infine l’esponente FdI a Palazzo VII Aprile.