Mazara: concordata una ‘mezza’ apertura per il ponte sul fiume Arena

Si è svolto un incontro in videoconferenza tra il Commissario straordinario del Libero Consorzio di Trapani, Raimondo Cerami e il sindaco di Mazara del Vallo per un aggiornamento dello stato dei lavori sul ponte del fiume Arena e a cui hanno partecipato il Rup, il Direttore dei Lavori e la ditta Metalwood s.r.l., affidataria dei lavori.

Al termine dell’incontro, nel corso del quale sono state fornite al sindaco di Mazara tutte le informazioni sullo stato dei lavori, compresa la data presunta della conclusione degli stessi lavori, è stato concordato che il Ponte verrà riaperto al transito con un’apertura giornaliera dalle ore 19.30 fino alle ore 5.30 del giorno dopo con decorrenza dal 24.05.2023, per consentire all’impresa di terminare gli ultimi dieci giorni lavorativi nel resto della giornata nella parte superiore del ponte.

“E’ stato anche previsto – aggiunge Cerami – che terminati i dieci giorni lavorativi nella parte superiore del ponte, lo stesso sarà completamente aperto per tutte le 24 ore. I lavori previsti per il completamento del ponte nella parte inferiore non impediranno quindi la completa apertura dello stesso”. Cerami e il sindaco hanno raggiunto così un’intesa, volta a consentire la transitabilità del ponte e a contenere il più possibile i disagi della popolazione della contrada di Bocca Arena.